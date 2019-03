Gafa monumentala facuta de primarul Nicolae Robu! A taiat cablurile de internet si a lasat fara conexiune pe cei care dadeau simulare la Bacalaureat

Nicolae Robu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Situatie disperata la Inspectoratul Scolar Judetean Timis dupa ce primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a taiat cablurile de internet din centrul orasului, chiar cu o seara inainte de simularea pentru examenul de Bacalaureat. Masura excentricului edil vine dupa ani buni in care municipalitatea a somat si amendat operatorii de cablu sa isi duca in subteran materialele cu care furnizeaza servicii. Totul a fost in zadar, operatorii neputand fi obligati sub nicio forma decat prin masura extrema la care a recurs edilul timisorean ieri seara, sub ochii presei. Masura a avut insa si efecte neprevazute pe care edilul nu si le-ar fi dorit. Detalii INCENDIARE despre moartea procurorului DNA de la Timisoara Sefa ISJ ...