Gala Aniversara „ Centenarul Unirii prin cultura”

Ateneul din Iasi va invita sa ne bucuram impreuna de cea de a 99-a aniversare! Miercuri, 25 aprilie 2018, cu incepere de la ora 19.00, Sala Mare de spectacole "Radu Beligan" va gazdui "Gala Aniversara" sub semnul Unirii prin cultura. In cadrul evenimentului va concerta Corul Marii Uniri, care se afla sub bagheta dirijorului Andrei Fermesanu. Gala va fi presarata cu momente inedite de spectacol, puse in scena de catre trupa de actori a Ateneului. Vezi si: Saptamana plina de spectacole la Ateneul din Iasi! Iata ce vor putea vedea iesenii Haideti sa ne bucuram impreuna de o seara de neuitat plina de cultura si multa voie buna. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagin ...