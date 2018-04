Gala MTV Video Music Awards va reveni anul acesta la New York

Cea de-a 35-a ediţie a galei MTV Video Music Awards va avea loc la New York, pe 20 august, după doi ani de când evenimentul a fost găzduit de motropola de pe coasta estică a Statelor Unite. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Anunţul a fost făcut de postul de televiziune cu ajutorul mascotei premiilor - un astronaut -, la intrarea în Radio City Music Hall din New York. Decizia privind gala vine pe fondul unei competiţii strânse între Los Angeles şi New York privind găzduirea de eveniment culturale. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Gala de anul acesta a Grammy a avut loc la New York, după ce în ultimii 15 ani ea a fost organizată la Los Angeles. Cât priveşte premiile MTV, postul de televiziune a alternat. Cel mai recent, în 2016, gala a avut loc la Madison Square Garden din New York. Autorităţile newyorkeze au estimat că VMA vor aduce anul acesta 50 de milioane de dolari la bugetul oraşului. MTV Video Music Awards va avea loc, în 2018, pentru a 17-a oară la New York. Anul trecut, rapperul Kendrick Lamar a câştigat şase MTV Video Music Awards, iar Ed Sheeran a fost desemnat artistul anului. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.