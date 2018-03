Gala Oscar 2018, cea mai slaba audienta din istoria evenimentului in Statele Unite ale Americii

Gala Oscar 2018, care a avut loc duminică noapte în Los Angeles, a înregistrat cea mai slabă audienţă din istoria evenimentului în Statele Unite ale Americii, aceasta fiind urmărită de 26,5 milioane de telespectatori, scrie NEWS.RO, citând hollywoodreporter.com.

Audienţa evenimentului, difuzat de televiziunea americană ABC pe parcursul a aproape patru ore, a scăzut cu 19% faţă de cea înregistrată de ediţia de anul trecut, când show-ul a fost urmărit de 32,9 milioane de telespectatori.

Astfel, gala Oscar din acest an a avut de departe cea mai slabă audienţă din istoria ediţiilor ale căror audienţe au fost înregistrate, având cu peste 5 milioane de telespectatori mai puţin faţă de ediţia din 2008 (31,8 milioane de telespectatori).

Difuzată pe parcursul a trei ore şi 50 de minute, gala Oscar din acest an a avut cea mai mare perioadă de difuzare în 11 ani, deşi a depăşit durata ediţiei precedente cu un singur minut.

Această audienţă slabă ar putea fi justificată de mai mulţi factori, precum durata de aproape patru ore a evenimentului, dar şi nominalizarea unor filme cu încasări mai mici, precum „Darkest Hour" şi „Call Me By Your Name" pentru principalele premii.

Cea mai urmărită ediţie Oscar din istoria show-ului a fost cea din anul 1998, când „Titanic”, una dintre cele mai profitabile filme din toate timpurile, a fost desemnată „cel mai bun film”.

Lungmetrajul "The Shape of Water”, regizat de Guillermo del Toro, a primit, duminică noapte, cele mai multe trofee la gala premiilor Oscar, care a avut loc la Los Angeles, filmul fiind recompensat de Academia Americană de Film cu patru premii - la categoriile „cel mai bun film”, „cel mai bun regizor”, „cea mai bună scenografie” şi „cea mai bună coloană sonoră” (Alexandre Desplat).

„Dunkirk”, regizat de Christopher Nolan, a primit trei trofee la această gală, iar „Three Billboards outside Ebbing, Missouri”, două, la fel şi „Blade Runner 2049”, de Denis Villeneuve, „Darkest Hour”, de Joe Wright, şi animaţia „Coco”.

Gala Oscarurilor a fost, anul acesta, marcată de campaniile „Time s Up” şi „#MeToo”, care sprijină femeile victime ale abuzurilor în diverse domenii de activitate. În plus, multe vedete au purtat insigne privind politica armelor de foc din Statele Unite.

Actriţele Ashley Judd, Annabella Sciorra şi Salma Hayek au vorbit despre diversitate, mişcarea #MeToo, femeile din industria cinematografică, iar discursul lor a fost completat de un montaj în care mai multe personalităţi de la Hollywood au susţinut punctul lor de vedere.

Ceremonia a fost prezentată de vedeta de televiziune Jimmy Kimmel, pentru al doilea an consecutiv.