Gala Premiilor Operelor Nationale revine la Iasi

Gala Premiilor Operelor Nationale google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Gala Premiilor Operelor Nationale, eveniment unic in Romania, revine la Iasi. Editia dedicata Centenarului Marii Uniri reuneste zeci de artisti, nume mari ale scenei lirice nationale si internationale. Noutatea acestei editii consta in faptul ca nominalizarile nu vor mai avea loc, juriul, format din profesionisti de exceptie, stabilind deja premiantii. Personalitati ale vietii publice si culturale vor urca pe scena Operei Nationale Romane Iasi (ONRI) pentru a inmana, in semn de recunoastere, distinctii pentru performantele artistice ale stagiunilor trecute. Momentele artistice ce vor fi interpretare pe scena se vor desfasura sub bagheta maestrului Alessandro Cedrone, alaturi ...