Gamaro Construct SRL se va ocupa de reabilitarea Gradinitei cu Orar Prelungit din Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta (document)

din judeţul Constanţa a atribuit recent un contract de “servicii de proiectare tehnică, verificarea tehnică a proiectului şi asistenţă tehnică din partea proiectantului şi execuţie lucrări aferente obiectivului Grădiniţa cu Orar Prelungit în localitatea Mihail Kogalniceanu, Judeţul Constanţa". Firma câştigătoare este Gamaro Construct SRL. Valoarea contractului este de 1.558.095,63 lei.Obiectul contractului îl constituie Servicii de proiectare tehnică, verificarea tehnica a proiectului şi asistenţă tehnica din partea proiectantului şi execuţie lucrări aferente obiectivului "Gradiniţa cu Orar Prelungit în Localitatea Mihail Kogălniceanu, Judeţul Constanţa" - Cod CPV: 45210000-2; 71322000-1; 71356200-0; 71621000-7, în conformitate cu cerinţele din Caietul de sarcini şi documentaţia tehnică ataşată.Valoarea estimată a achiziţiei este de 1.560.765 lei fără T.V.A, astfel:PROIECTARE: 75.867 leia) Elaborarea proiectului tehnic şi a DTAC: 67265 leib) Verificarea tehnică a proiectului :8048 leic) Asistenţă tehnică din partea proiectantului :554 leiEXECUŢIE: 1.484.898 leia) Cheltuieli pentru investitia de baza : 1482125 leib) Organizare de santier: 2.773 leiAutoritatea contractanta va răspunde în mod clar şi complet tuturor solicitărilor de clarificari/informatiilor suplimentare in a 4-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor:6 zileTermenul de realizare a contractului este:- maxim 2 luni de la semnarea contractului pentru elaborarea ?i predarea documenta?iilor tehnice, inclusiv verificarea tehnica a proiectului; Pentru asisten?a tehnică durata de prestare a serviciilor este de la semnarea contractului ?i se încheie la data semnării fără obiec?iuni a Procesului Verbal de Recep?ie la Terminarea Lucrărilor.- maxim 9 luni de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor, pentru executia lucrariiNu se acorda avans, ofertantul fiind obligat sa sustina financiar lucrarea din surse proprii, autoritatea contractanta va efectua plati doar pe baza de proces verbal receptie/situatii de lucrari realizate si acceptate în limita fondurilor alocate de MDRAP.Autoritatea contractanta va efectua plati doar dupa transferul sumelor de la MDRAP catre comuna, in conformitate cu OUG 28/2013 aprobata prin Legea nr.89/2015 si a Normelor metodologice, in limita creditelor aprobate prin buget cu aceasta destinatie, in baza contractului de finantare incheiat. Lucrarea este finantata de MDRAP pana in 2022 in baza unui buget multianual. Platile se vor face esalonat in functie de alocarile bugetare de la MDRAP, respectand graficul general de realizare a investitiei, pana la 12.01.2022.În cadrul Autorităţii Contractante persoanele cu rol de decizie în ceea ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire sunt: Belu Ancuta Daniela - primar; Pandrea Daniel Ionel - viceprimar, consilier, Panfile Elena - secretar, Pariza Gabriela - referent contabil, Boghiu Raluca, Ghita Liliana, Gheorghe Elena, Pariza Rodica, Oprea Gratiela - consultant achizitii, Consilieri Locali: Bogza Mihaita Ovidiu, Bursuc Lacramioara, Turea Alexandru, Sandu Adrian, Sapte Elisabeta, Caiali Demiren, Rusu Marcian, Panainte Toader, Petre Floriana, Puiu Constantin.Societatea Gamaro Construct SRL a fost înființată în anul 2003, în municipiul Constanța.Capitalul social al firmei este de 45.390 lei, integral vărsat, compus din 89 de părți sociale, fiecare a câte 510 lei. Asociații societății suntșiCel din urmă este și administratorul firmei.Domeniul de activitate principal este ”lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale”.Societatea a declarat pe anul fiscal 2017, o cifră de afaceri de 4.685.822 lei, un profit de 27.984 lei și un număr mediu de 60 de salariați.

În secțiunea "Documente" puteți consulta anunțul de atribuire a contractului de pe licitatiapublica.ro