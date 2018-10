Gamaro Construct SRL va construi o gradinita cu program prelungit in comuna Poarta Alba (document)

Primăria comunei Poarta Albă a atribuit recent un contract de proiectare tehnică şi execuţie lucrări pentru obiectivul ”Gradiniţa cu program prelungit 6 grupe, comuna Poarta Albă, judeţul Constanţa”. Valoarea totală a contractului este de 3.085.150,54 lei, fără TVA. Firma care se va ocupa de lucrări este Gamaro Construct SRL.Contractul presupune elaborare proiect tehnic, detalii de execuţie, caiete de sarcini, documentaţii pentru obtinere avize, elaborarea documentatiei tehnice necesare autorizatiei de constructiei si asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul derularii investitiei, precum si executia lucrarilor pentru obiectivul „ GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT 6 grupe în comuna Poarta Alba, jud.Constanta”, cu o valoare estimata de 3.123.424 lei fara TVA, defalcata astfel: Cap. 1 – Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului: 71.303 lei fara TVA Cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor: 40.850 lei fara TVA Cap. 3.4. Certificarea performantei energetice si audit energetic: 2.500 lei fara TVA Cap. 3.5.4. Documentatii tehnice in vederea obtinerii avizelor, verificare calitate: 1.600 lei fara TVA Cap. 3.5.5. Verificare tehnica calitate PT+DDE: 3.448 lei fara TVA Cap 3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie : 73.155 lei fara TVA Cap 3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor : 16.500 lei fara TVA Cap. 4. Cheltuieli pentru investitia de baza: 2.817.665 lei fara TVA Cap. 5.1 Organizare de santier: 96.403 lei fara TVA Nota: Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 10 Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor cu 7 zile (conf.art.160 alin.(1) si alin.(2) din Legea nr.98/2016, modificata prin OUG nr.107/2017).Delicoti Vasile, Tigmeanu Florentina, Biju Anca Florina , Cacina Sergiu,Sim Ioana Raluca, Cumpanasu Camelia, Gogoi Gabriela,Calin Ionica, Ducuta Catalin,Pescaru Rodica, Ciuca Valentin, Bardan Ionel, Stavian Tiberiu, Vasile Nicu, Litescu Constantin, Gigea Milica, Mosteanu Leonora, Goria Iulian, Tudose Valentina Simona, Andrei MirceaSocietatea a fost înființată în anul 2003 și are sediul social în municipiul Constanţa.Societatea are capital social subscris de 45.390 lei, integral vărsat, iar asociați sunt, cu o cotă de participare la beneficii şi pierderi: 1% / 1% și, cu o cotă de participare la beneficii şi pierderi: 99% / 99%. Iustin-Roman Fabian este și administratorul societății.Domeniu de activitate principal este lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale.Pentru anul 2017 societatea a raportat cifră de afaceri netă de 4.685.822 lei, profit de 2.334 lei și 60 de salariați.