Gandhi, parintele Indiei moderne, era de parere ca femeile trebuie sa "reziste" tentatiei sexului de placere

Într-o nouă biografie despre Mahatma Gandhi, scrisă de renumitul istoric Ramachandra Guha, "părintele naţiunii" este de părere că "femeile ar trebui să le reziste bărbaţilor lor, în timp ce bărbaţii ar trebui să încerce să îşi înfrângă pornirile animalice şi că sexul ar trebui să fie făcut doar pentru procreere", scrie BBC. "Gandhi: The years that changed the world (1914-1948)" a fost publicată de Penguin Random House India. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_news_cultura_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"news_cultura",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); În decembrie 1935, Margaret Sanger, activist american pentru controlul naşterii şi educator sexual, l-a vizitat pe Gandhi şi a avut o conversaţie cu el despre emanciparea femeii şi planificarea familială. Sanger s-a aflat într-o vizită prin 18 oraşe din India, vorbind cu doctori şi activişti despre controlul naşterii şi emanciparea femeii. Întrevederea ei fascinantă cu Gandhi la ashramul lui din statul de vest Maharashtra face parte din nouă biografie a "părintelui naţiunii" din India semnată de către istoricul Ramachandra Guha, care a apărut în septembrie. Guha a mai scris "India After Gandhi" şi "Gandhi Before India". (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Cele 1.129 de pagini ale cărţii spun povestea dramatică a celui mai faimos pacifist de atunci, de la întoarcerea sa în India din Africa de Sud în 1915 şi până la asasinarea sa în 1948. Biografia oferă de asemenea viziunea lui Gandhi cu privire la drepturile femeilor, sex şi celibat. În ashramul său, secretarul lui Gandhi, Mahadev Desai, a luat notiţe la întâlnirea dintre liderul indian şi activistă. "Amândoi par a fi de acord că femeia tr ...