Gandurile lui Cristoiu: Inaltii Birocrati de la Bruxelles au pus sub semnul indoielii corectitudinea procurorilor romani intr-un dosar, cel al Codrutei Kovesi

Ion Cristoiu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ion Cristoiu scrie pe blogul sau ca la Bruxelles a inceput o zarva mare. Totul are are legatura cu punerea Laurei Codruta Kovesi sub control judiciar. Oficialitatile de la Bruxelles sustin ca intreaga anchetare a lui Kovesi este un abuz al procurorilor romania. Redam, integral, gandul lui Cristoiu: ''Mare zarva la Bruxelles, printre Inaltii Birocrati de Lux ai UE, Comisarii Komniternisti cu papion, pentru ca in Romania, Babuinia lor, Codruta Kovesi a fost inculpata de procurorii Sectiei de investigare a infractiunilor din Justitie. Inaltii Birocrati de Lux de la Bruxelles sustin ca anchetarea Codrutei Kovesi la Bucuresti e un abuz al procurorilor romani. Si ca Guvernul ...