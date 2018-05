Gandurile unui om perfect sanatos

ShareTweet Sunt eu insumi cu familia vietii. Mintea mea este in pace. Sunt in siguranta. Privesc si inteleg cu iubire. Imi ofer intreaga experienta Luminii si Iubirii. Toate detaliile au grija de mine. Ma iubesc si ma accept din adancul fiintei mele. Am grija de mine si sunt in siguranta. Ma iubesc si ma accept. Ma vad asa cum sunt intradevar si tot ce fac privesc cu bucurie. Sunt in deplina siguranta. Sunt in pace. Renunt cu iubire la trecut. Totul inseamna libertate si eu insumi sunt liber. Acum totul este bine in inima mea. Imi exprim emotiile cu bucurie intr-un mod pozitiv. Acest moment este plin de bucurie. Acum aleg sa experimentez si sa gust partea dulce a vietii. Ma aflu in locul meu perfect. Ma aflu departe de limitarile si fricile oamenilor. Imi traiesc propria viata cu bucurie, plina de vitalitate si lumina. Hranirea mea, asimilarea si eliminarea sunt intr-o ordine perfecta. Sunt in pace si in echilibru perfect cu viata insasi. In mintea mea creez o stare de pace adanca, iar corpul meu oglindeste acest lucru. Sunt singura putere si autoritate din viata mea. Sunt plin de viata, de bucurie de a trai si plin de energie. Imi iubesc corpul. Ma iubesc pe mine insami. Imi iubesc toate ciclurile. Totul este in ordine. Deciziile mele sunt bazate pe principiul adevarului si sunt protejat stiind ca doar actiunile corecte isi gasesc locul in viata mea. Masele de minte sfaramate. Imi deschid constiinta catre o viata in plina evolutie. Exista spatiu suficient pentru a ma dezvolta si a ma schimba. Ma iubesc si-mi sunt drag. Sunt bun si gentil cu mine. Totul este bine. Acest copil este privit cu iubire, compasiune si intelegere. Totul este bine. Ma centrez in siguranta si accept perfectiunea vietii mele. Totul este bine. Armonia si pacea, dragostea si bucuria ma inconjoara si raman cu mine. Sunt in siguranta. Este dreptul meu din nastere sa traiesc din plin si in libertate. Iubesc viata. Ma iubesc pe mine. Aleg sa vad viata eterna plina de bucurie. Sunt etern, bucuros si in pace. De buna voie ma eliberez de trecut. Este bine pentru mine sa-l uit. Sunt liber acum. Continuarea pe suntsanatos.ro ShareTweet