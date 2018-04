Gara Mare Iasi. Locomotive vechi, lasate sa rugineasca in loc sa fie transformate in exponate - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Acest loc din Iasi frecventat zilnic de zeci, sau poate sute de oameni, a ajuns sa reflecte numai tristete si nepasare. Desi este o poarta turistica a orasului, Gara Mare Iasi arata ca si cum nu apartine nimanui. Aceasta situatie persista de ani buni si nici pana in prezent nu s-au luat masuri. Adevarate comori zac pe terenul imens ce apartine de CFR Iasi. Locomotive vechi cu abur, care puteau fi transformate in bunuri de tezaur, au fost lasate sa rugineasca in Gara Mare Iasi. O perioada buna de timp, cele trei locomotive cu abur au fost tinte ale hotilor de fier vechi, iar acum nu a mai ramas nimic din ele. Acestea au fost clasate in anul 2000 la solicitarea Ministerului Culturii, facand parte din bunurile culturale mobile ale ...