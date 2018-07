Garajul lui Zlatan Ibrahimovic: ce masini detine cel mai carismatic om din fotbal - FOTO

Zlatan Ibrahimovic google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Messi, Ronaldo si Neymar se lauda cu adevarate flote de bolizi de lux, dar nici garajul lui Ibrahimovic nu e de neglijat. Masina preferata a lui Zlatan, scrie Soccer Lad, e un Ferrari Enzo din 2011, care a costat 8 milioane de dolari. Ibrahimovic detine si un Lamborghini Gallardo, un model din 2014, pentru care a scos din buzunar 4.7 milioane de dolari. Are si un Audi S8, tot din 2014, al carui pret de catalog e situat intre 2 si 3 milioane de dolari. Zlatan are si un Maserati Gran Turismo din 2013, care costa aproximativ 2 milioane de dolari. Pe langa autourismele de mai sus, in garajul lui se mai afla si un Volvo C30 T5 din 2014, care costa cam 500.000 de dolari. ...