Garbine Muguruza, cuvinte de lauda la adresa Simonei Halep

Garbine Muguruza google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Garbine Muguruza a prefatat editia din acest an a Grand Slam-ului de la US Open, unde o considera principala favorita pe Simona Halep. Tenismena iberica a ramas impresionata de forma arata de reprezentanta noastra in ultima perioada. "E un turneu foarte important si incerc sa uit ce s-a intamplat in ultimul timp. Sunt mult mai bine din punct de vedere fizic si asta ma bucura, pentru ca ma pot antrena la capacitate maxima", a spus Garbine Muguruza pentru W Radio. "Cred ca Halep joaca foarte bine si este numarul unu mondial. Serena e si ea mereu periculoasa", a adaugat aceasta. US Open 2018 e programat in perioada 27 august - 9 septembrie. Tragerea la sorti a meciurilor de pe ta ...