Garda de Coasta. Autoturisme, depistate in trafic cu sute de kilograme de peste. Ce sanctiuni au aplicat politistii

Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au depistat în ultimele zile patru cetățeni români care transportau peste 190 kilograme peşte, din care 12 kilograme de pește din specia sturion, fără să deţină documentele legale.În data de 18.04.2018, poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Midia, aflați în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu, au oprit pentru control, în zona Chituc, un autoturism marca Lada Niva, în care se aflau cetățenii români S.C. și A.N., în vârstă de 38, respectiv 41 de ani, domiciliați pe raza judeţului Constanța.În urma verificării autoturismului, au fost descoperite 30 kilograme de peşte, din speciile scrumbie, crap, șalău, în stare proaspătă, și 12 kilograme de pește din specia sturion, pentru care persoanele în cauză nu au putut prezenta documente legale.În data de 19.04.2018, polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Midia au oprit pentru control, pe raza localităţii Lumina, o autoutilitară marca Ford, model Transit, condusă de cetățeanul român I.N., în vârstă de 50 de ani, domiciliat pe raza judeţului Ialomița.În urma verificărilor a fost descoperită cantitatea de 112 kilograme de pește, din speciile caras și crap, în stare proaspătă pentru care persoana în cauză nu a putut prezenta documente legale.De asemenea, în data de 19.04.2018, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Tulcea au oprit pentru control, pe raza localităţii Nufăru, județul Tulcea, un autoturism marca Volkswagen, model Golf, condus de cetățeanul român V.E., în vârstă de 49 de ani, domiciliat pe raza judeţului Tulcea.În urma verificărilor a fost descoperită cantitatea de 38,9 kilograme de pește, din speciile scrumbie și crap, în stare proaspătă pentru care persoana în cauză nu a putut prezenta documente legale.Totodată, poliţiştii de frontieră fac cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de „deţinerea, transportul sau comercializarea sturionilor capturați pe teritoriul României din habitatele piscicole naturale, precum și a produselor și subproduselor obținute din aceștia, fără respectarea prevederilor legale în vigoare”, respectiv „deținerea, transportul sau comercializarea fără documente legale a peștelui și altor viețuitoare acvatice obținute din pescuit ori produselor din pește”.