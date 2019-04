Garda Nationala de Mediu a facut prapad - Mii de controale efectuate și amenzi usturatoare

Garda Naţională de Mediu (GNM) a aplicat amenzi de peste 5,42 de milioane de lei, în primele două luni ale anului, în creştere cu 12,8% faţă de aceeaşi perioadă din 2018, dar numărul controalelor efectuate a scăzut la 4.749, de la 5.323, în intervalul de referinţă, arată datele din Raportul de activitate al instituţiei, consultat de AGERPRES.

Potrivit sursei citate, comisarii GNM au mai dispus aplicarea a 120 de avertismente (187, în 2018), 18 acţiuni privind sistarea activităţii (23, în anul anterior), patru propuneri de suspendare a acordurilor sau autorizaţiilor de mediu (faţă de 9, în aceeaşi perioadă din 2018), respectiv o sesizare penală, faţă de două, cu un an în urmă.Din totalul celor 4.749 de inspecţii efectuate din perioada ianuarie-februarie 2019, un număr de 4.147 a vizat domeniul controlului poluării, iar 602 zona biodiversităţii, biosecurităţii şi ariilor protejate.

Renate Weber, surprinsă de intervenția lui Manfred Weber în favoarea lui Kovesi: 'Nu cred că a pierdut din șanse. Sigur că e o situaţie absolut inedită'



Datele oficiale relevă, totodată, că doar la nivelul lunii februarie din acest an inspectorii de mediu au întreprins 3.234 de controale, fiind aplicate 172 de amenzi, în valoare de 3,752 milioane lei. Cele mai multe inspecţii (2.788) au fost efectuate în domeniul controlului poluării, în timp ce 446 au vizat domeniul biodiversităţii, biosecurităţii şi ariilor protejate.



În acelaşi timp, în cea de-a doua lună din 2019, au fost aplicate 94 avertismente, 15 dispoziţii de sistare a activităţii şi trei propuneri de suspendare acorduri/autorizaţii de mediu. Pe durata lunii februarie a acestui an nu a fost întocmită nicio sesizare penală.



Conform GNM, autorităţile administraţiei publice locale se ocupă de salubrizarea localităţilor la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţelor şi al sectoarelor Capitalei.



De asemenea, serviciul de salubrizare are în atribuţii, printre altele: măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice, curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea acestora în funcţiune pe timp de polei sau de îngheţ, colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi cele provenite din activităţi comerciale şi instituţii, dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea.