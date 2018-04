Garda Nationala, in ALERTA! Donald Trump: "Trebuie sa-i oprim. Sunt un pericol real!"

Donald Trump 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele american Donald Trump a dispus ca Garda Nationala sa fie trimisa la frontiera cu Mexicul in vederea opririi imigratiei clandestine si sporirii presiunii asupra vecinului sau din sud. ”Situatia la frontiera a atins de-acum un punct de criza”, a scris Trump intr-o nota, oficializand aceasta desfasurare, adresata miercuri seara departamentelor Apararii, Justitiei si Securitatii Nationale. ”Starea de non-drept care persista la frontiera noastra de sud este fundamental incompatibil cu siguranta, securitatea si suveranitatea poporului american. Administratia mea nu are alta optiune decat sa actioneze”. Republicanul le-a ordonat in acelasi document secretarilor sai sa- ...