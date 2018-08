Gastroenterolog japonez: ”Nu mai inghititi tone de pastile. Pentru o sanatate de fier aveti nevoie de cu totul altceva”

Hiromi Shinya

Japonezii sunt o natiune longeviva. Arata extrem de bine chiar si la varste inaintate si se pot lauda cu o sanatate de fier. Carui fapt se datoreaza toate aceste particularitati? Unul din factorii principali este o alimentatie echilibrata. Principiile unei alimentatii corecte.

Hiromi Shinya este un renumit doctor japonez, cu peste 40 de ani de experienta. Lucrarile sale sunt dedicate principiilor alimentatiei corecte. Gastroenterologul a intocmit un intreg program de nutritie, folosit chiar si de unele celebritati. Doctorul japonez afirma ca va puteti restabili starea de sanatate fara nici un medicament, ci doar prin simplul fapt de a revedea modul in care va alimentati si a face schimbarile necesare.

Care sunt, deci, recomandarile medicului japonez?

Primul pas spre refacerea organismului este, in opinia sa, renuntarea la obiceiurile proaste. In plus, medicul sustine ca intrebuintarea in alimentatie a produselor animaliere influenteaza negativ starea de sanatate. In aceasta lista neagra sunt incluse si produsele lactate. Acestea contin grasimi oxidate si, odata ce intra in intestine, sporesc numarul bacteriilor daunatoare. Acest fapt duce la formarea toxinelor si a radicalilor liberi, care pot provoca boli grave, precum cancerul si diabetul.

Medicul nu sustine ca este cazul sa renuntam definitiv la carne, ci spune ca este mult mai important sa stabilim un raport corect al alimentelor din meniul nostru zilnic. El recomanda sa echilibram alimentatia astfel incat carnea sa nu constituie mai mult de 10-15%, iar produselor de origine vegetala sa le revina 89-90%.

Raportul optim al alimentelor din meniul zilnic:

1. Cerealele – 50%

Acestea trebuie sa fie prezente in meniu, deoarece contin fibre si multe microelemente necesare organismului uman. Atata doar ca pentru a beneficia de maxim de nutrienti din cereale este bine sa fie consumate in forma lor bruta, adica sa dam preferinta cerealelor integrale.

2. Fructele si legumele – 30-40%

O sursa importanta de fibre, vitamine si microelemente indispensabile organismului uman. Este recomandat sa fie consumate proaspete, intrucat procesarea termica reduce semnificativ cantitatea de vitamine.

3. Carnea – 10-15%

Motivul pentru care carnii ii este atribuit un procent atat de mic in meniul zilnic este faptul ca organismul nostru consuma mult prea multa energie pentru digerarea acesteia. Potrivit gastroenterologului japonez, consumul de carne duce la imbatranirea prematura a corpului. El recomanda sa inlocuim carnea cu pestele, deoarece acesta din urma contine mai multe elemente benefice si se digera mult mai repede.

Exista o schema simpla care va va ajuta la calcularea cantitatii necesare de carne sau peste pe zi:

Pentru fiecare kilogram al masei corporale e nevoie de 1 g de produs proteic. Nu mai putin important este, considera Hiromi Shinya, sa renuntam la produsele lactate si alimentele grase (margarina, maioneza), deoarece acestea nu sunt deloc benefice si pot contribui la dezvoltarea diferitelor boli.

De asemenea, medicul recomanda sa nu mai mancati pe fuga, caci orice mancare trebuie sa fie mestecata bine. Astfel, organismul va digera mult mai usor alimentele consumate, plus ca veti manca mult mai putin.

Gastroenterologul japonez ofera un loc onorabil in programul sau de nutritie consumului de apa. Este de remarcat faptul ca el recomanda consumul doar a apei arteziene, nu din ceainic si, cu atat mai mult, nu de la robinet. Este obligatoriu sa beti apa dimineata, inainte de micul dejun. Si foarte important: nu sariti peste micul dejun, deoarece masa de dimineata contribuie la secretia bilei care s-a acumulat peste noapte.

Hiromi Shinya spune ca apa hidrateaza membranele mucoase, sporeste imunitatea si protejeaza organismul de virusi. Daca o persoana nu bea suficienta apa, membranele mucoase se usuca, ceea ce cauzeaza reducerea functiei de protectie si in organism patrund o serie de bacterii si microbi. Medicul recomanda sa consumam apa dupa urmatoarea schema: cate 500 ml de apa inainte de micul dejun, pranz si cina. Apa trebuie sa fie la temperatura camerei. Renuntarea la obiceiurile proaste si un meniu zilnic echilibrat reprezinta promisiunea unei stari de sanatate optime pentru multi ani. Este de la sine inteles ca datorita acestor schimbari importante, sanatatea se va imbunatati, corpul va fi tonifiat si nu veti mai avea nevoie de nici un medicament.

Savantii chiar au inaintat ipoteza potrivit careia respectand principiile unei alimentatii corecte, echilibrate si diversificate, puteti sa aduceti modificari considerabile la nivelul genelor. Adica, dupa ce ati invatat sa consumati alimente sanatoase, veti fi sanatosi si nu doar voi insiva, ci si generatia urmatoare. Trebuie sa recunoastem ca aceste recomandari nu sunt deloc drastice si nu necesita eforturi titanice. E nevoie doar sa va reconsiderati meniul zilnic si sa asimilati cateva obiceiuri utile si benefice sanatatii. Iar acesta e un pret mic pentru ceea ce inseamna sanatate si longevitate.

