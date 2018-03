Gata, A VORBIT! Educatoarea care I-A LUAT viata fetitei sale a facut, PRIMELE DECLARATII: „Mi-am iubit mult fiica si…” Continuarea e HALUCINANTA!

„Mi-am iubit mult fiica si nu imi explic de ce am ucis-o!” Este marturia halucinanta data de mama educatoare care abia dupa sase ore a sunat la 112 si a anuntat ca si-a omorat fetita de 4 ani! infiorator e ca in acest timp tatal a trecut pe acasa, fara sa stie ca mama era incuiata in baie alaturi de copilul mort. Va avertizam ca urmeaza imagini si informatii care va pot afecta emotional.

Cu privirea in pamant, ferita de toti, educatoarea a tacut! La fel a facut si sotul ei, dar la capataiul propriului copil, ucis cu sange rece.

Anchetatorii au reusit sa refaca filmul intregii intamplari macabre. Mama si-a luat fiica de la gradinitia, apoi a dus-o acasa, unde era si strabunica ei. Cu putin timp inainte de ora 17, cand ar fi urmat sa ajunga la bazinul de inot, i-a spus copilei ca-i va face baie. Apoi, fara sa-si explice gestul a ucis-o, a marturisit ea.

Sase ore a stat, incuiata in baie, langa cadavrul fetitei de 4 ani. Educatoarea a incercat apoi sa se sinucida, dar cand si-a revenit din starea de inconstienta si a realizat ce a facut, a sunat la 112. Pentru ca era baricadata in incapere, oamenii legii au fost nevoiti sa sparga usa. Dureros e ca, la un moment dat, tatal a fost in casa, dar nu a banuit nimic.

Se pare ca certurile cu sotul ar fi impins-o la gestul extrem. Totusi, niciunul dintre cunoscuti nu intelege cum a putut face asa ceva. Era o mama model si o educatoare de exceptie, care nu a dat nimic de banuit, vreme de 15 ani.

Femeia a fost arestata pentru urmatoarele 30 de zile. Anchetatorii urmeaza sa afle daca a avut discernamat si daca era sub influenta drogurilor cand, spune ea, si-a ucis propria fiica.

