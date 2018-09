Gata cu becurile clasice. Uniunea Europeana le-a interzis definitiv

UE interzice becurile cu halogen google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Consumatorii europeni nu vor mai gasi becurile clasice in magazine, asta pentru ca interdictia Uniunii Europene privind becurile cu halogen a intrat de ieri in vigoare. Magazinele vor avea voie sa-si vanda stocurile de becuri, dar nu vor mai avea voie sa se aprovizioneze cu aceste produse. Interdictia este destinata becurilor cu halogen standard, cum ar fi cele in forma de para, dar nu include tipuri speciale cum ar fi spoturi si becuri incandescente gasite in lampi de birou si proiectoare. Interdictia a fost prevazuta sa inceapa acum doi ani, dar a fost amanata pana in acest an pentru a oferi consumatorilor mai mult timp pentru a trece la LED-uri. In primul rand ...