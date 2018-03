Gata cu dieta! Nicolae Guta s-a ingrasat din nou

nicolaeguta3

A slabit enorm in ultimele luni, iar acum apare intr-o ipostaza neasteptata! Nicolae Guta ia din nou proportii! Cele mai recente imagini cu el il prezinta schimbat fata de cum l-au vazut oamenii dupa ce a slabit.

Cornelia, cea mai batrana dansatoare a manelistilor, s-a fotografiat in timpul filmarilor alaturi de Nicolae Guta. Imbracat in negru, cu un tricou mulat, cunoscutul manelist si-a lasat la vedere burta. Oamenii s-au grabit rapid sa aprecieze fotografiile postate de Cornelia. Nicolae Guta e in forma si pregatit pentru multe ore de filmari, chiar daca a pierdut lupta cu kilogramele.

In urma cu doar cateva luni, Nicolae Guta recunostea ca a slabit mai bine de 30 de kilograme si ca dieta lui era una din care eliminsase complet painea si mancarurile de tip fast-food.

