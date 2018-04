Gata cu joaca. Masina care nu este pe numele tau sau care nu are ITP se radiaza din circulatie de luna viitoare

Se schimba legea, din 20 mai 2018! Fara ITP, masina pe care o conduceti va fi considerata neinmatriculata! Termenul in care trebuie sa-si treci masina pe numele tau este de 90 de zile.

De luna viitoare, incepand cu 20 mai 2018, intra in vigoare prevederile OUG privind suspendarea inmatricularii vehiculelor. Noua lege spune ca daca circuli cu o masina care nu are ITP valabil, practic, ti se va radia din circulatie. La fel si daca circuli cu o masina vanduta, dar care nu a fost trecuta pe numele noului proprietar in termen de 90 de zile.

Circulatia cu o masina fara ITP valabil va fi considerata ca si circulatia cu una neinmatriculata si va fi pedepsita cu o amenda cuprinsa intre 1305 si 2900 de lei, plus retinerea certificatului de inmatriculare si a placutelor de inmatriculare. Deoarece, incepand cu 20 mai 2018, masinile care nu mai figureaza in baza de date comuna a Politiei Rutiere si a Registrului Auto Roman fara ITP, vor avea suspendata inmatricularea.

O alta situatie in care masina nu mai este considerata inmatriculata si va fi radiata provizoriu este atunci cand cineva achizitioneaza un autoturism pe care ulterior nu il trece pe numele sau, dupa termenul prevazut in lege de 90 de zile. Cu alte cuvinte, asa cum se intampla des in Romania din cauza impozitelor mari si a evitarii platii acestuia la motorizarile cu o capacitate mai mare de 2000 cmc, daca ai cumparat un autoturism care nu e trecut pe numele tau, acesta va fi automat scos din circulatie. Si daca te opreste politia, risti aceleasi probleme ca acelea mentionate mai sus: amenda de 2900 lei, adio talon si placute.

Asadar, nu strica sa ne uitam mai des la valabilitatea ITP-ului pe care il are masina noastra. Si sa verificati, atunci cand cumparati un automobil, data la care acesta a fost scos din evidenta de persoana din acte. Sunt cazuri in care cineva cumpara o masina, trec cateva luni sau chiar cativa ani, dupa care o da mai departe.

Vestea buna este ca acest nou sistem va functiona incepand de acum inainte, bazele de date ale Politiei Rutiere si cele ale unitatilor financiare devenind, in sfarsit, comune. Adica politistul rutier poate sa vada in sistem daca acea masina a fost deja scoasa din evidenta si introdusa pe numele noului cumparator. Insa acest lucru nu este posibil la masinile care deja au fost instrainate anterior, dar nu au fost trecute pe numele noului proprietar. Singura metoda prin care un agent de la Politia Rutiera poate sa verifice daca termenul legal de 90 de zile a fost depasit e sa verifice partea cealalta a certificatului de inmatriculare, la sectiunea „Instrainat catre”.

