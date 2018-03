Gata, e oficial! Tavi Clonda si Gabriela Cristea au confirmat zvonurile

Gabriela Cristea si Tavi Clonda au stabilit data cand fiica lor, Victoria, va fi botezata. Artistul a dezvaluit totul in cadrul unei emisiuni si este multumit ca, in sfarsit, poate trimite invitatiile. Sotul brunetei a precizat ca, la eveniment, este foarte posibil sa sustina si o reprezentatie.

“Nu l-am amanat, e chiar mai repede decat ne asteptam. Am stabilit botezul, in sfarsit. Este pe 14 aprilie. Nu avem toate detaliile, dar macar stim data, ca sa putem sa facem invitatiile. Cred ca o sa cant si eu. Tema este ‘Traieste-ti visul’ si culoarea este, parca, culoarea mov”, a spus Tavi Clonda.

Tavi Clonda a marturisit ca a ratat jumatate din Ziua Femeii din cauza faptului ca si-a revenit cu greu dupa o petrecere pe care a avut-o in seara de dinainte.

„Gabriela se simte bine si de Ziua Femeii a iesit pe terasa cu Victoria. Eu am ratat jumatate de zi pentru ca am avut o petrecere inainte si am dormit. Suntem bucurosi ca avem data de botex si parca ne mai relaxam putin”, a declarat Tavi Clonda.

Sotia lui Tavi Clonda a slabit 10 kilograme

Altfel, Gabriela Cristea, sotia lui Tavi Clonda, a dezvaluit care este dieta minune pe care o urmeaza in prezent si care a ajutat-o sa slabeasca, deja, zece kilograme. “De cand nu am mai alaptat, de la doua luni si jumatate, am incercat sa tin o dieta. De atunci, am renuntat la paine, la grasimi, la orice pentru a putea reveni la greutatea mea de dinainte de sarcina. Mananc doar carne si legume, peste si fructe de mare pe gratar sau la abur. Nu mai pun nici macar ulei in salate, le prepar doar cu sare si otet. Nu e tocmai comod, insa totul a avut rezultat, caci am reusit sa slabesc aproape zece kilograme”, a mai spus Gabriela Cristea.

