Gelu Diaconu, document EXPLOZIV: Liviu Dragea i-ar fi trimis control ANAF in baza unei note falsificate

Document exploziv publica de fostul șef al ANAF, Gelu Diaconu, pe Facebook. Diaconu susține că ANAF a fost trimis să îi controleze întreaga familie în baza unei note falsificate.

"Astazi, va prezint în facsimil preambulul notei falsificate în baza careia a început controlul ANTIFRAUDEI asupra familiei mele.

Cititi si va cruciti! Ca sa vedeti cum se pune problema in epoca lui Daddy! Au ajuns sa urmareasca familii intregi, daca vreunul dintre membri se opune regimului.

Nu verifica afacerea familiei, pentru ca nu prezinta risc fiscal si nu aveau cum s-o incadreze in niciun esantion de risc. In schimb, ca niste adevarati comisari ideologici, incearca sa intimideze intreaga familie.

Cu toate ca este o acțiune profund ilegala, ne vom pune la dispozitia politiei politice a regimului, nu doar pentru ca nu avem nimic de ascuns, dar si pentru a le arata ca in Romania anului 2018, membra a UE (spre disperarea lor!!!), nu mai au cum sa inchida gura celor care le dezvaluie ticalosiile si maniera de Ev Mediu prin care au capturat un stat.

Il avertizez insa public pe infractorul national ca, si daca va asmuti asupra mea pe toti interlopii lui credinciosi plasati în functii inalte ale statului roman, rezultatul va fi acelasi: voi continua si mai abitir sa va prezint hidosenia regimului lui si a gastii sale.

Asa ca, tineti aproape, accidente istorice ce sunteti!", scrie Gelu Diaconu pe Facebook.

