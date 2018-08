Generalul Dumitru Dumbrava ar fi fost trecut in rezerva

Generalul SRI Dumitru Dumbravă, șef al Secretariatului General al instituției, ar fi fost trecut în rezervă, transmite Antena 3. Până acum informația nu a fost confirmată oficial și nu există un decret prezidențial în acest sens, care să fi fost publicat în Monitorul Oficial, așa cum prevede legea. R.D. The post Generalul Dumitru Dumbravă ar fi fost trecut în rezervă appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.