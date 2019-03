Generatia de tineri profesionisti care promoveaza si dezvolta proiecte de maxim impact si eficienta pentru mii de studenti ai celei mai vechi Universitati a Romaniei, intr-un dialog deschis si util in Studioul BZI LIVE

emisiune bzi live google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Luni, 25 martie 2019, incepand cu ora 15.00, in lumina reflectoarelor Studioului BZI LIVE continua sirul productiilor media proaspete, interactive, de atitudine si relevanta pentru intreaga societatea dar mai ales pentru noile generatii! Astfel, invitati speciali sunt trei dintre tinerii, activi si profesionisti reprezentanti ai celei mai vechi universitati moderne din Romania - Alexandru Ioan Cuza (UAIC) din Iasi. Este vorba de Emanuel Ionut Zanoschi - doctorand la Facultatea de Filosofie si Stiinte Social-Politice, reprezentant al studentilor in Consiliul Facultatii, voluntar in Caravana UAIC, Serban Vornicu - sef birou - Biroul Alumni si Insertie pe Piata muncii la Cuza respectiv Alexandru Grigora ...