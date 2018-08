GENIAL! Trucul pe care ti-l ascund toti medicii! DE CE e bine sa ai intotdeauna in casa O CEAPA TAIATA in patru. Iata ce poti trata

ceapa

Ceapa este un ingredient comun in mai multe feluri de mancare din intreaga lume. Pe langa aroma sa unica, ceapa are proprietati medicinale care o ajuta sa fie inclusa in tratamentul si prevenirea mai multor probleme de sanatate.

Aceasta leguma miraculoasa este extrem de puternica in tratamentul gripei si racelii si a fost folosita in medicina veche din China si in medicina ayurvedica. Se crede ca ceapa poate preveni raceala daca pui felii de ceapa in casa sau langa patul tau noaptea.

Ceapa cruda absoarbe microbii din aer si previne ca acestia sa intre in corp. Inainte de a merge la somn, taie ceapa in felii si pune-le pe picioare. Pune-ti apoi sosete de bumbac si lasa ceapa acolo peste noapte.

Dimineata, indeparteaza feliile. Daca simptomele de raceala nu au disparut, repeta pana cand observi imbunatatiri ale starii tale de sanatate.

