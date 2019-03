Geoffrey Cox lea cerut parlamentarilor sa aprobe acordul Brexitului

Geoffrey Cox google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Procurorul general Geoffrey Cox a facut apel la parlamentari sa aprobe astazi acordul Brexitului, aceasta fiind in opinia sa ultima sansa pentru a asigura amanarea iesirii din UE pana pe 22 mai, scrie Reuters. Donald Tusk indeamna la o amanare de lunga durata privind iesirea Marii Britanii din UE "Aceasta este, astfel, ultima oportunitate de a profita de dreptul nostru legal”, a afirmat Cox in fata parlamentului, facand referire la concluzii ale unui summit al Consiliului European care prevad ca UE a fost de acord cu o amanare, in conditiile in care acordul Brexitului va fi aprobat in aceasta saptamana. Cox a deschis dezbaterea in parlament care se va incheia cu un vot la ora locala 14:30 (16 ...