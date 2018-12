George Ciamba: ‘UE trebuie sa dispuna de instrumente adecvate pentru a actiona in plan regional si global si onorarea angajamentelor asumate’

În viziunea României, Uniunea Europeană (UE) trebuie să dispună de instrumente adecvate pentru a acţiona în plan regional şi global, urmărind principii precum eficienţa, consistenţa acţiunii sale, "cu precădere în vecinătate", dar şi onorarea angajamentelor asumate, a declarat joi ministrul delegat pentru afaceri europene, George Ciamba, la deschiderea seminarului "Strengthening the EU as a regional and global actor".

Potrivit unui comunicat al MAE, ministrul delegat a arătat că aceste principii vor ghida acţiunea Preşedinţiei române a Consiliului Uniunii Europene (CUE), "declinându-se în priorităţi concrete, precum: regiunea Balcanilor de Vest, prin avansarea procesului de extindere, sprijinirea tinerilor şi a comunicării strategice, Parteneriatul Estic, îndeosebi prin marcarea momentului aniversar prilejuit de zece ani de la momentul lansării iniţiativei, dar şi consolidarea capabilităţilor de apărare ale Uniunii Europene, în condiţii de complementaritate şi într-un parteneriat reîntărit cu NATO. Acestor priorităţi li se adaugă eforturile de consolidare a multilateralismului, prin stimularea cooperării UE-ONU şi asumarea angajamentelor UE în domeniul asistenţei pentru dezvoltare".

Totodată, Ciamba a apreciat cooperarea româno-germană pentru succesul acestui eveniment, încurajând, în general, "spaţiile de reflecţie" privind politicile şi instrumentele Uniunii Europene, mai ales pe fondul unei realităţi globale ce impune o mai bună coordonare şi mai multă unitate, notează agerpres.ro.

Din perspectivă bilaterală, oficialul român a precizat că acest seminar reconfirmă valenţele strategice ale relaţiei cu Germania, precum şi interesul reciproc de valorificare a acesteia pentru avansarea unor priorităţi comune în plan european, regional şi global. A încurajat, de asemenea, stimularea contactelor între România şi Germania la nivelul experţilor din societatea civilă, întrucât potenţează suplimentar relaţia între cele două state.

În perioada 6-7 decembrie 2018, Ministerul Afacerilor Externe găzduieşte seminarul "Strengthening the EU as a regional and global actor", organizat în parteneriat cu MAE german şi Fundaţia Bertelsmann. Evenimentul urmăreşte identificarea unor arii concrete de cooperare şi degajarea unor propuneri în favoarea consolidării rolului Uniunii Europene de actor regional şi global, dar şi urmărirea lor coordonată de către România şi principalii săi parteneri europeni, mai ales prin prisma succesiunii Preşedinţiilor Consiliului UE în 2019 şi 2020, precizează MAE.

În perspectiva preluării de către România a Preşedinţiei rotative a Consiliului Uniunii Europene în primul semestru al anului următor, respectiv de către Germania în semestrul al doilea al anului 2020, seminarul "Strengthening the EU as a regional and global actor" îşi propune articularea eforturilor la nivelul Consiliului Uniunii Europene în succesiunea următorilor doi ani, pentru sprijinirea proceselor de adaptare a acţiunii externe europene la noul context strategic global. Evenimentul a reunit diplomaţi germani şi români, reprezentanţi ai instituţiilor europene, experţi din cadrul fundaţiei Bertelsmann, precum şi din comunitatea de think-thank-uri europene şi române, se arată în comunicat.

Sesiunile din cele două zile ale evenimentului abordează teme precum: eficienţa acţiunii externe europene, nivelul de ambiţie în domeniul securităţii şi al apărării, politica de extindere şi strategia UE în regiunea Balcanilor de Vest, respectiv acţiunea europeană în vecinătatea estică.