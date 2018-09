George Maior, asteptat sa dea explicatii in Comisia de politica externa din Senat

George Maior 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ambasadorul Romaniei la Washington, George Maior, este asteptat sa dea explicatii in Comisia de politica externa a Senatului, astazi, de la ora 13.00. „Miercuri, la ora 13.00, Comisia de politica externa a Senatului l-a solicitat pe ambasadorul Romaniei la Washington, domnul Maior George, sa se prezinte in fata Comisiei pentru a da o serie de explicatii pentru a ne oferi poate un tablou mai larg cu privire la activitatea sa de ambasador, cu declaratiile publice pe care le-a facut in ultima vreme, care au starnit, nu va ascund, o serie de intrebari si, probabil, mai mult de atat, anumite ingrijorari si nemultumiri. Ele pot sa afecteze in mod serios relatia in Parteneriatul Strategic”, a anun ...