George Maior e pe duca

Un veritabil act de deces politic al lui George Maior, ambasadorul Romaniei la Washington, tocmai a fost semnat. De catre Rudolph Giuliani, consilier juridic al presedintelui Donald Trump. El denunta protocoalele initiate de fostul director SRI, explicand ca acestea au stat la baza unor actiuni criminale impotriva drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului. Semnificatia interventiei sale, concretizata in mesaje adresate opiniei publice si presedintelui Romaniei precum si presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, trebuie citita intr-o cheie politica. In mod normal si uzual, daca presedintele Statelor Unite are de transmis un mesaj autoritatilor de la Bucuresti, o face prin intermediul fie a ambasadorului ro ...