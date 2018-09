George Maior este chemat sa dea explicatii! Va fi audiat la Comisia de control SRI

George Maior google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); George Maior, ambasadorul Romaniei in SUA, va fi audiat marti de Comisia de Control SRI, dupa ce Maior a declarat ca scrisoarea trimisa de Rudolph Giuliani autoritatilor romane este expresia unui lobby pentru persoane care au probleme cu legea. Audierea lui George Maior va avea loc marti, incepand cu ora 11, in Comisia de Control SRI, asa cum a anuntat Claudiu Manda, presedintele comisiei. Audierea a nascut si scandal in comisia parlamentara. Deputatul USR, Lucian Stanciu-Viziteu, spune ca va face plangere impotriva lui Claudiu Manda, pe care il acuza de incalcarea regulamentului comisiei. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...