George Maior se tine cu mainile de scaun! Nu va avea niciodata onoarea de a demisiona

Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, liderul ALDE, considera ca ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, ar trebui schimbat din functie pentru ca "face de multa vreme deservicii tarii sale". "George Maior face de multa vreme deservicii tarii sale. In primul rand, a facut deservicii in calitate de director al SRI. Si nu inteleg nici acum de ce pentru aceste lucruri a meritat sa fie recompensat cu functia de ambasador la Washington, unde a continuat sa faca aceeasi politica pe care a facut-o si in perioada in care era sef la SRI. Dupa parerea mea, ar trebui schimbat din functie, numai ca schimbarea din functie a domnului Maior nu depinde de Ministerul de Externe. Dupa cum st ...