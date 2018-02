George Maior sustine ca Dragnea, Kovesi si Ponta au mers in trecut la petrecerile SRI

George Maior google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Liviu Dragnea, Laura Codruta Kovesi, dar si alti politicieni au stat la aceeasi masa la petrecerile organizate de SRI. Asa a sustinut fostul sef al serviciului, George Maior, audiat marti in comisia de specialitate din Parlament. Pe de alta parte, Maior le-a spus ca, in perioada in care el a fost director, SRI nu s-a implicat in dosare penale sau in deciziile politice, in cazul unor numiri in functii-cheie. In cautarea ”statului paralel”, parlamentarii din Comisia pentru controlul activitatii al SRI l-au invitat a doua oara pe George Maior, fostul sef al SRI, in prezent ambasador la Washington. In fata jurnalistilor, acesta a fost scump la vorba. George Maior, fost director SRI: ”Am ve ...