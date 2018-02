George Maior urmeaza sa fie audiat astazi in Comisia SRI

Ambasadorul României în SUA, George Maior, urmează să fie audiat astăzi în Comisia parlamentară pentru controlul activităţii SRI, unde fostul şef al SRI ar trebui să prezinte un material despre felul în care ”a văzut serviciul toată perioada de când a ajuns şi până a plecat" de la conducerea acestuia.

Preşedintele Comisiei parlamentare de control al SRI, Claudiu Manda, a anunţat, în 2 februarie, după întâlnirea pe care a avut-o cu ambasadorul României în SUA, George Maior, că acesta va fi audiat în comisie pe 27 februarie şi că fostul şef al SRI a spus că va aduce "un material pe care să-l prezinte comisiei, aşa cum a fost domnia sa şi a văzut serviciul toată perioada de când a ajuns şi până a plecat".

"Ambasadorul României în SUA, George Maior, va fi audiat în Comisia parlamentară pentru controlul activităţii SRI pe 27 februarie, în calitatea sa de fost director al SRI" a anunţat preşedintele Comisiei, Claudiu Manda, conform News.ro.

Senatorul PSD spunea că discuţia de atunci a fost bazată pe subiecte apărute deja în spaţiul public şi nu s-a discutat "în detaliu niciun fel de subiect".

"A fost o discuţie de o oră, ştia, cred, în mare parte, care sunt subiectele, pentru că subiectele au apărut în spaţiul public (...) Am spus că vom discuta şi vom aborda subiectele pe care le-am avut aduse în atenţia Comisiei de cei care au venit la Comisie, subiecte care sunt inclusiv în spaţiul public. Din punctul meu de vedere, ce a apărut în spaţiul public le ştia destul de bine sau în mare parte, ştie la ce să se aştepte sau să răspundă, nu am discutat în detaliu niciun fel de subiect, nu am trecut în revistă vreun subiect, pentru că eu cred că aceste lucruri trebuie să le facem în cadrul Comisiei", a mai spus Manda.

Întrebat dacă George Maior va fi audiat de mai multe ori, preşedintele Comisiei SRI a spus că acest lucru se va decide doar dacă este nevoie. Acesta a declarat că fostul şef al SRI "a spus că va face şi un material pe care să-l prezinte comisiei, aşa cum a fost domnia sa şi a văzut serviciul toată perioada de când a ajuns şi până a plecat".

"Dacă pe parcurs o să mai avem lucruri de lămurit, sigur că putem să discutăm la momentul audierii partea procedurală dacă e nevoie să fie invitat şi cu alte ocazii, dar nu cred, sau dacă putem să-i adresăm întrebări la care poate să răspundă prin corespondenţă (...) A spus că va face şi un material pe care să-l prezinte comisiei, aşa cum a fost domnia sa şi a văzut serviciul toată perioada de când a ajuns şi până a plecat. Probabil că o să intre şi mai multe detalii, o chestiune pe care o să o vedem şi noi (...) Nu am dezvoltat discuţii să inventariem speţele, a fost o discuţie absolut normală. Ne-am axat pe partea aceasta de proceduri administrative privind venirea domniei sale, calendarul activităţii domniei sale la Washington", a precizat preşedintele Comisiei parlamentare SRI.

Întrebat dacă în cadrul întâlnirii au discutat şi despre informaţiile potrivit cărora George Maior şi Florian Coldea au avut întâlniri informale, Claudiu Manda a spus că nu, dar aceste informaţii sunt în atenţia Comisiei SRI.

„Nu a prezentat niciun material, nu am detaliat niciun subiect. Discuţia dintre întâlnirile informale este în atenţia Comisiei. E un lucru pe care îl lămurim la Comisie, nu aveam cum să lămurim noi în discuţia dintre preşedintele Comisiei şi fostul director al serviciului. Ce are de spus şi ce avem de lămurit o să o facă şi trebuie să o facă în contextul discuţiei de la Comisie”, a afirmat acesta.

George Maior a fost audiat în vara anului trecut în comisia pentru alegerile prezidenţiale din 2009. El le-a spus parlamentarilor că nu doreşte să răspundă la întrebările privind prezenţa sa în casa lui Gabriel Oprea, în noaptea turului al doilea al alegerilor, pentru că nu doreşte să amestece viaţa privată cu cea publică şi că SRI şi-a îndeplinit ireproşabil sarcinile.