George Maior va fi audiat pe 4 septembrie de Comisia de control SRI

Ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, va fi audiat de Comisia de Control SRI marti, 4 septembrie, a anuntat presedintele Comisiei, Claudiu Manda, intr-o declaratie pentru Mediafax. Invitatia vine in contextul ultimelor declaratii legate de scrisoarea trimisa de Rudolph Giuliani. "M-am consultat cu conducerea Comisiei si il vom audia martea viitoare pe 4 septembrie, la ora 11.00", a sustinut Claudiu Manda. George Maior, actual ambasador al Romaniei in SUA si fost director SRI, a declarat luni, referitor la scrisoarea transmisa de Rudolph Giuliani, avocat al presedintelui Donald Trump, ca aceasta este expresia unui lobby initiat de forte interesate sa apere persoane cu probleme cu legea ...