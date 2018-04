George Vintila pleaca de la radio dupa 24 de ani de emisie: „A venit momentul!”

george vintila pleaca de la radio

Sunt 24 de ani de cand George Vintila a intrat pentru prima oara in emisie, la PRO FM. Recent, omul de radio s-a hotarat sa faca o schimbare radicala in viata lui. Acesta a simtit ca e momentul sa spuna adio acteui capitol lung din viata lui.

George Vintila pleaca de la radio dupa „o viata de om”. Desi are radioul in sange, acesta a simtit nevoie de o schimbare si de alte provocari.

„A venit momentul sa inchei si eu un capitol lung si frumos al vietii mele. Am radioul in sange, este pasiunea mea de suflet si am ramas cu amintiri unice din toata aceasta perioada. Dar in ultimii ani am tot fost pe picior de plecare si se pare ca sagetatorul din mine urla dupa o noua provocare. Nevoia de schimbare si-a spus cuvantul. Acestea sunt decizii usor de luat in momentul in care simti ca misiunea este incheiata si ca, dincolo de ea, viata „te loveste cu ceva moale si pufos. 24 de ani au fost, totusi, o viata de om, in care am ras, am transmis o vibratie pozitiva de fiecare data cand am deschis microfonul. Mi se intampla sa fiu cunoscut doar dupa voce, iar asta nu poate decat sa ma faca mandru. Da, imi va fi dor. Dar acum vreau sa ma bucur si de cealalta parte a vietii mele.”, a declarat George Vintila pentru click.ro.

George Vintila, implicat in proiecte de televiziune

Goerge Vintila a mai dezvaluit ca este implicat si in cateva proiecte la tv. Cu toate acestea, chiar si inainte de ele, isi doreste sa ia o pauza.

„In principiu, sunt proiecte care tin de televiziune. Dar inainte de a ma apuca de orice altceva, as dori sa apas butonul off si sa ma deconectez putin de la toate activitatile de pana acum. Vreau o pauza. Am lucrat in weekenduri, astfel ca cel mai mult simt nevoia iesirilor in afara Bucurestiului. Ceea ce urmeaza sa fac imi ocupa mai mult timp decat am crezut. Ma asteapta animalutele: pe langa papagalul si calul pe care deja ii aveam, familia s-a marit cu un caine si un pestisor”, a mai spus Vintila.

