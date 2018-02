Ger naprasnic in Romania! Temperaturile scad pana la -34 de grade

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Salvamontistii nemteni anunta ca riscul producerii avalanselor in Masivul Ceahlau este maxim, de gradul 5 din 5. Salvamontistii ii sfatuiesc pe turisti sa evite deplasarile in perioada crepusculului si a noptii, intrucat in zona montana din Neamt va fi extrem de frig. Potrivit Salvamont Neamt, in Masivul Ceahlau, zapada masoara peste 80 de centimetri, iar alerta cu privire la pericolul producerii avalanselor se mentine la cote maxime, gradul 5 din 5. ”Atat pe fata estica, cat si pe cea vestica s-au produs in ultimele zile avalanse produse prin ruperea corniselor din Ocolasul Mare. Chiar daca dimensiunea lor nu este spectaculoasa, acest tip de avalansa care urmeaza culoare de coborare inguste de tip jgheab sau canio ...