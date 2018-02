Ger siberian deasupra Romaniei! Meteorologii anunta ninsori, viscol si temperaturi extreme in weekend, in toata tara

Ger google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca vremea se va raci accentuat in Romania, in urmatoarele zile. Alina Serban, meteorolog ANM, a declarat ca deasupra tarii noastre va ajunge un val de aer rece, ceea ce va determina scaderea semnificativa a temperaturilor. In zona de vest, acolo unde temperaturile au fost mai ridicate, de 10 grade Celsius, valorile maxime vor fi negative, sub zero grade Celsius. Inca de sambata, se vor inregistra minus 10 grade Celsius in nordul Moldovei, Maramures si Transilvania. Luni si marti, racirea se va resimti in toata tara. In Moldova si Transilvania se vor inregistra chiar si temperaturi de minus 20 de grade Celsius. Potrivit meteorologilor, sambata si duminica vor f ...