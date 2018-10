Germania: Cinci raniti dupa ce un vehicul a lovit un grup de pietoni, in Berlin

Politia Germania google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cel putin cinci persoane au fost ranite dupa ce un individ a intrat cu un autoturism intr-un grup de persoane, in centrul orasului Berlin, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate germane. Incidentul a avut loc vineri dupa-amiaza in zona Charlottenburg din Berlin. Un autoturism Audi a intrat intr-un grup de persoane, in fata unei cafenele, informeaza publicatiile Bild si Merkur, citate de Mediafax. Autoritatile germane au exclus ipoteza unui atac terorist. "Soferul unui autoturism a intrat cu vehiculul, in circumstante neclare, intr-un grup de persoane, pe strada Helmholz. Cinci persoane au fost ranite", au comunicat Pompierii din Berlin. Printre persoanele ranite se numara si s ...