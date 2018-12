Germania intra intr-o noua era! Angela Merkel a fost inlocuita. Succesorul a fost ales in urma cu cateva ore

Angela Merkel 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Germania intra intr-o noua era, dar tot cu o femeie la conducere. Succesoarea cancelarului Angela Merkel a fost aleasa in aceasta seara. Annegret Kramp-Karrenbau va fi liderul partidului Uniunea Crestin-Democrata, aflat la putere. In varsta de 56 de ani, ea a fost supranumita „mini-Merkel”, datorita apropierii de cea careia ii va lua locul. Vezi si: Angela Merkel se opune intervenitiei NATO in Marea Neagra! Sunt deja capabilitati, inclusiv ale Romaniei Timp de 18 ani, Angela Merkel si-a condus formatiunea cu o mana de fier. In urma criticilor privind politica permisiva fata de imigranti, ea a anuntat ca nu va mai candida pentru un nou mandat. Daca ti-a placut articolu ...