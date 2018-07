Germania saluta acordul dintre SUA și UE privind comerțul: 'Este un pas pozitiv'

De la începutul acestui an, au fost confirmate în România 440 de focare de pestă porcină africană (PPA) la porci domestici, dintre care 438 în gospodăriile populaţiei şi două în exploataţii comerciale, arată datele oficiale ale Autorităţii Naţionale Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor ...

Chiar daca a fost demis de la CFR Cluj dupa numai trei partide, Edi Iordanescu este dispus sa revina in Gruia pe viitor.

Facebook a inregistrat cea mai mare cadere din istoria bursei americane dupa ce actiunile companiei au scazut cu 20%, joi, la o zi dupa ce operatorul retelei sociale a anticipat ca marjele de profit vor fi scazute timp de mai multi ani ca urmare a reglementarilor mai stricte in domeniul confidential ...

Anda Adam apreciază mai mult acum momentele petrecute alături de cei dragi, după ce a stat o perioadă la Exatlon, departe de soțul și fiica ei. Vedeta a mers la plajă împreună familia ei, să profite de razele intense ale soarelui, să se bronzeze și să se relaxeze, însă un lucru incredibil a avut loc, […] The post Incredibil! Evelin, fetița de doi ani a Andei Adam, a băut două beri appeared first on Cancan.ro.