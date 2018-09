Germania si Franta au terminat la egalitate, 0-0, la debutul in Liga Natiunilor

Ultimele două campioane mondiale la fotbal, Germania şi Franţa, au terminat la egalitate, 0-0, joi seara, la debutul lor în Liga Naţiunilor. ''Les Bleus'' nu au confirmat titlul cucerit în Rusia, al treilea portar al francezilor, Alphonse Areola, salvând echipa de la eşec prin intervenţiile sale din repriza secundă a meciului de la Munchen. Ţara Galilor a reuşit scorul primei zilei, 4-1 cu Irlanda, vedeta Gareth Bale marcând un gol pentru gazde. Ucraina a câştigat dramatic în Cehia, cu 2-1, după golul înscris de Aleksandr Zincenko (90+3). Cehia deschisese scorul rapid, prin Schick (4), dar Konoplianka egalase chiar înainte de pauză (45+1). Bulgaria a reuşit o victorie în deplasare, 2-1 cu Slovenia, prin ''dubla'' lui Kraev, în poarta echipei de la sud de Dunăre aflându-se Plamen Iliev, goalkeeper-ul Astrei Giurgiu. Georgia şi Macedonia au obţinut şi ele victorii în deplasare. De remarcat remiza obţinută de Andorra în deplasare cu Letonia (0-0). Liga Naţiunilor, un proiect al fostului preşedinte UEFA Michel Platini, aliniază 55 de echipe la start, împărţite în patru eşaloane valorice, care se vor bate şi pentru calificarea la EURO 2020. Competiţia este menită să înlocuiască meciurile amicale lipsite de popularitate şi se va desfăşura conform unui sistem complicat, cu promovare şi retrogradare. Câştigătoarele grupelor din seriile B, C şi D vor promova în eşaloanele valorice superioare, în timp ce echipele clasate pe ultimele locuri în seriile A, B şi C vor retrograda în eşalonul imediat inferior. Câştigătoarele celor patru grupe din Seria A se vor bate pentru trofeul Ligii Naţiunilor, într-un miniturneu care va avea loc în iunie 2019. În plus, cele mai bune patru echipe din fiecare serie valorică vor intra într-un baraj de calificare la EURO 2020, dacă nu vor reuşi acest lucru în urma preliminariilor Campionatului European, în martie 2020, pentru fiecare serie fiind disponibil un loc. Cele patru echipe din play-off vor disputa semifinale într-o singură manşă (pe terenul echipei cu linie de clasament mai bună în grupele Ligii Naţiunilor), iar finalistele se vor duela într-o singură manşă (gazda va fi trasă la sorţi). Câştigătoarea se califică la EURO 2020. Acest lucru înseamnă că şi echipele din ultima serie valorică (D) vor avea sigur o reprezentantă la EURO 2020. România se află în a treia serie valorică (C), în Grupa a 4-a, alături de Serbia, Muntenegru şi Lituania. Programul şi rezultatele meciurilor din prima etapă a Ligii Naţiunilor: Seria A Grupa 1: Germania, Franţa, Olanda Joi 6 septembrie Germania - Franţa 0-0 Grupa 2: Belgia, Elveţia, Islanda Sâmbătă 8 septembrie Elveţia - Islanda (19,00) Grupa 3: Portugalia, Italia, Polonia Vineri 7 septembrie Italia - Polonia (21,45) Grupa 4: Spania, Anglia, Croaţia Sâmbătă 8 septembrie Anglia - Spania (21,45) Seria B Grupa 1: Slovacia, Ucraina, Cehia Joi 6 septembrie Cehia - Ucraina 1-2 Au marcat: Patrik Schick 4, respectiv Evgheni Konoplianka 45+1, Aleksandr Zincenko 90+3. Grupa 2: Rusia, Suedia, Turcia Vineri 7 septembrie Turcia - Rusia (21,45) Grupa 3: Austria, Bosnia-Herţegovina, Irlanda de Nord Sâmbătă 8 septembrie Irlanda de Nord - Bosnia-Herţegovina (16,00) Grupa 4: Ţara Galilor, Irlanda, Danemarca Joi 6 septembrie Ţara Galilor - Irlanda 4-1 Au marcat: Tom Lawrence 6, Gareth Bale 18, Aaron Ramsey 37, Connor Roberts 55, respectiv Shaun Williams 66. Seria C Grupa 1: Scoţia, Albania, Israel Vineri 7 septembrie Albania - Israel (21,45) Grupa 2: Ungaria, Grecia, Finlanda, Estonia Sâmbătă 8 septembrie Finlanda - Ungaria (19,00) Estonia - Grecia (21,45) Grupa 3: Slovenia, Norvegia, Bulgaria, Cipru Joi 6 septembrie Norvegia - Cipru Au marcat: Stefan Johansen 21, 43. Slovenia - Bulgaria Au marcat: Miha Zajc 40, respectiv Bojidar Kraev 3, 59. Grupa 4: România, Serbia, Muntenegru, Lituania Vineri 7 septembrie Lituania - Serbia (21,45) România - Muntenegru (21,45) Seria D Grupa 1: Georgia, Letonia, Kazahstan, Andorra Joi 6 septembrie Kazahstan - Georgia 0-2 Au marcat: Ghiorghi Ceakvetadze 69, Serghei Malîi 74. Letonia - Andorra Grupa 2: Belarus, Luxemburg, R. Moldova, San Marino Sâmbătă 8 septembrie Belarus - San Marino (19,00) Luxemburg - R. Moldova (21,45) Grupa 3: Azerbaidjan, Insulele Feroe, Malta, Kosovo Vineri 7 septembrie Azerbaidjan - Kosovo (19,00) Vineri 7 septembrie Insulele Feroe - Malta (21,45) Grupa 4: Macedonia, Armenia, Liechtenstein, Gibraltar Joi 6 septembrie Armenia - Liechtenstein 2-1 Au marcat: Marcos Pineiro Pizzelli 30, Tigran Barseghian 76, respectiv Sandro Wolfinger 33. Henrih Mhitarian (Armenia) a ratat un penalty în min. 69. Cartonaş roşu: Michele Polverino (Liechtenstein, 74). Gibraltar - Macedonia Au marcat: Ivan Trickovski 19, Ezgjan Alioski 35. AGERPRES (editor: Mihai Ţenea, editor online: Adrian Dădârlat)