Gerul siberian afecteaza Bacalaureatul! Decizia luata de Ministerul Educatiei

Vremea extrema da peste cap programarea examenului de Bacalaureat! Probele de evaluare a competentelor din cadrul primei sesiuni a Bacalaureatului, care ar fi trebuit sa se desfasoare luni si marti, vor fi reprogramate in alte zile, in functie de evolutia vremii, a declarat pentru AGERPRES secretarul de stat in Ministerul Educatiei Ariana Bucur. Luni si marti era programata evaluarea competentelor pentru elevii care nu s-au putut prezenta in cele doua saptamani anterioare de sustinere a examenelor. "Este vorba despre copiii care au absentat motivat si care au avut aprobarea comisiilor judete, respectiv comisiei nationale de a se prezenta la aceste probe. Stiti ca dupa fiecare proba noi avem subiecte de rezerva pentru aces ...