    Gest emotionant al romanilor din Belgia pentru Alexandru, tanarul ars in incendiul de la Piatra Neamt

Mobilizare uriasa pentru tanarul ars in incendiul de la Piatra Neamt. In timp ce Alexandru e tratat de medicii din Belgia, romanii stabiliti acolo strang bani pentru tatal baiatului. Omul are nevoie de cazare in Charleroi, ca sa poata fi alaturi de fiul sau pe toata durata tratamentului. Intre timp, in Romania, sistemul medical parca se scufunda din ce in ce mai adanc in nepasare. Alexandru , tanarul cu chip luminos, are sanse de 50 la suta sa supravietuiasca arsurilor. Este internat de aseara intr-un spital din Charleroi, iar medicii au reusit sa-i dezinfecteze ranile. Abia luni ar putea fi operat, daca starea lui va fi stabila. Iar daca specialistii din Belgia fac pentru Alex c ...