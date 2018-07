Gest minunat facut de politisti! O fetita aflata in soc anafilactic a fost dusa de catre politisti in brate, la spitalul din Constanta

jandarm din constanta google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O fetita de trei ani aflata in soc anafilactic a fost dusa in brate cativa kilometri, duminica seara, de catre politisti, la Constanta. Copila fusese intepata de albine, insa ambulanta nu a putut ajunge la ea din cauza ca drumul a fost distrus de ploile torentiale din ultima perioada. Tot mai multi ieseni alergici ajung la spital! Insectele sunt principala cauza Tatal fetitei din localitatea Dumbraveni a sunat la Politia de frontiera de la Negru Voda, judetul Constanta si a anuntat ca micuta, in varsta de 3 ani, a fost intepata de albine si este in soc anafilactic. Desi o ambulanta a fost trimisa la fata locului, din cauza ploilor abundente, drumul era impracticabil si nicio masina nu putea sa ...