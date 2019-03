Gest superb al Simonei Halep - A donat o suma generoasa pentru o competiție de tradiție

Simona Halep a donat o sumă importantă de bani prin intermediul fundației sale către Cupa Irina Deleanu, o întrecere de tradiție în țara noastră. Deleanu a dezvăluit faptul că românca de 27 de ani a contribuit cu o sponsorizare de 30.000 de euro potrivit digisport.ro.

Prestigioasa Cupă Irina Deleanu s-a aflat la a 18-a ediție. Întrecerea care are loc în perioada 28-31 martie, la Izvorani, a avut 140 de participante, din opt țări.

"Prima zi a competiţiei de gimnastică ritmică sponsorizată de Fundaţia Simona Halep. Mă bucur tare mult pentru acest eveniment!", a postat numărul 3 WTA la numai câteva ore după meciul pierdut contra cehoaicei Karolina Pliskova, în semifinalele turneului de la Miami.

Simona Halep a anunţat că se va dedica Fundaţiei Simona Halep

Pe 1 decembrie 2018, Halep își lansa propriul site, simonahalep.com, iar un anunț era făcut și cu privire la fundația Simona Halep, care îi va ocupa mult din timpul ce îi va rămâne liber, după retragerea din tenis.

"Să înfiinţez această fundaţie a fost o dorinţă mai veche de-a mea, dar reprezintă şi o nouă provocare. Este modul prin care pot da şi eu ceva înapoi. Unul din obiectivele de bază ale fundației este acela de a lăsa o moștenire după încheierea carierei.

În momentul în care voi agăţa rachetele în cui, mă voi dedica 100% acestui proiect. Ca sportiv, eu am reuşit să îmi îndeplinesc obiectivele, am ajuns numărul 1 mondial şi am câştigat un turneu de Grand Slam. Totul a venit după un program intens de antrenament şi multe călătorii în toată lumea", a scris constănţeanca.