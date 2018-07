Gest surprinzator al lui Nicolae Stanciu dupa infrangerea din Liga Europa

După înfrângerea din Liga Europa, căpitanul echipei Sparta Praga, Nicolae Stanciu, le-a cerut iertare fanilor.

Înfrângerea cu 2-0 s-a soldat cu demiterea antrenorului Pavel Hapal. Acesta fusese numit în martie, în locul italianului Andrea Stramaccioni, de asemenea demis din cauza rezultatelor slabe, informează news.ro.

Stanciu spune că îi pare rău de faptul că tehnicianul a trebuit să plătească pentru evoluţia slabă a jucătorilor în Serbia.

"Este o situaţie dificilă. Meciul din Serbia a fost un dezastru total, nu cred că am mai trecut prin aşa ceva până acum. Pentru mine, a fost unul dintre cele mai slabe meciuri din carieră. Nu neapărat pentru mine, personal, ci ca echipă. Vreau să le cer iertare fanilor care ne-au însoţit şi ne-au susţinut. Le înţeleg supărarea şi vom încerca să jucăm mai bine cu Jablonec şi la returul cu Subotica. Îmi pare rău că antrenorul Hapal şi-a pierdut postul după acest meci. Noi, jucătorii, am intrat pe teren şi am pierdut, iar din nefericire el plăteşte pentru evoluţia noastră slabă. Îmi pare rău că nu am reuşit rezultate bune cu el, deoarece este un foarte bun antrenor. Sperăm să schimbăm ceva, am vorbit între noi, am avut discuţii dure, pentru că nu putem continua să jucăm la fel ca la Subotica. Nu putem să câştigăm un meci şi să-l pierdem pe următorul şi tot aşa, nu acesta este stilul Spartei. Putem juca mai bine, pentru că avem jucători valoroşi. Trebuie să vorbim unul cu altul şi să să rezovăm această situaţie", a declarat Stanciu, pentru site-ul oficial al clubului său.

Conducerea tehnică a echipei a fost preluată ca interimar de directorul sportiv Zdenek Scasny. Sparta va evolua, duminică, în deplasare, cu Jablonec, în etapa a II-a a campioantului ceh.

Formaţia Sparta Praga, cu Florin Niţă, Alexandru Chipciu şi Nicolae Stanciu integralişti, a fost învinsă, joi seară, în deplasare, cu scorul de 2-0, de echipa sârbă Spartak Subotica, în prima manşă a turului doi preliminar al Ligii Europa. Bogdan Vătăjelu nu a fost în lotul cehilor la acest meci. Returul va avea loc la 2 august.