Gest surprinzator facut de un judecator de la Curtea de Apel Iasi in sala de judecata! A rupt de la dosar declaratiile cele mai fierbinti!

• Dosarul este unul extrem de fierbinte: patru politisti locali, un politist de la Politia Nationala si un jandarm sunt acuzati ca au snopit in bataie doi golani care faceau scandal pe strada • Cei in cauza sustin ca au fost acuzati pe baza propriilor declaratii date in calitate de martori • La finalul saptamanii trecute, Curtea de Apel Iasi a decis sa elimine de la dosar declaratiile a trei dintre acuzati • Este vorba de acele declaratii care au fost date initial in calitate de martori La finalul saptamanii trecute, judecatorii de la Curtea de Apel Iasi au decis sa scoata de la un dosar extrem de sensibil unele dintre declaratiile cele mai importante. Este vorba de un dosar penal in care mai multi politisti ...