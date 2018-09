Gestul facut de Connect-R la o luna de la anuntul divortului

La o luna de la anuntul divortului de Misha, Connect-r a ajuns pe mana medicilor stomatologi. Artistul si-a schimbat dantura, iar aceasta arata acum foarte bine.

Artistul le-a aratat fanilor ce dantura splendida are dupa ce a fost la dentist.

Connect-R facea un anunt soc in urma cu o luna. Cantaretul marturisea ca el si Misha au divortat in urma cu mai bine de un an. Separarea s-a facut in secret, intrucat nici nasul cuplului, Pepe, nu stia nimic despre despartire.

„Nu obisnuiesc sa impartasesc lucruri atat de intime cu nimeni, dar nici sa gasesc minciuni tot timpul nu pot. 1 an si 3 saptamani de cand am hotarat sa ramanem prietenii si parintii copilului nostru! Viata merge mai departe pentru fiecare dintre noi! Atat am avut de spus! Rog pe toata lumea inclusiv presa sa nu ne puna intrebari. Multumim anticipat”, anunta Connect-R pe contul lui de Instagram.

