Gestul facut de sotia lui Bebe Cotimanis dupa ce actorul s-a mutat cu amanta. Desi spera sa fie vorba despre o aventura a barbatului ei, lucrurile au luat o alta intorsatura, iar Florina Marcuta, in varsta de 49 ani trece prin momente grele.

Drept razbunare, sotia lui Cotimanis a renuntat la pozele cu acesta , de pe contul ei de Facebook, chiar de ”Dragobete”, inlocuindu-le cu fotografii doar cu ea. Pana acum cei doi nu au depus actele de divort.

Bebe Cotimanis si Florina Marcuta s-au casatorit la Vatra Dornei in vara lui 2014. Actorul si make-up artista au impreuna un baiat de 15 ani. “Eu consider ca pasul nostru a fost facut demult, noi suntem o familie. Insa acum pot spune ca a fost o coacere spirituala. Am cunoscut un calugar extraordinar care ne-a spus cat de importanta e taina cununiei si el ne-a indemnat sa facem pasul. Noi suntem foarte apropiati, acum vom fi si mai apropiati. Eu nu am avut niciodata o relatie atat de lunga cu o femeie”, declara aceasta recent pentru Click

